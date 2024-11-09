В тот же день работа всех систем была восстановлена.

Нидерландские СМИ, как сообщает Bloomberg, вчера сообщили о сбое в работе информационной инфраструктуры компании ASML в разных частях мира. Он возник утром в пятницу и был устранён в течение дня, но на несколько часов парализовал работу самых разных подразделений этого ведущего мирового производителя литографических сканеров. Были затронуты не только производственные операции, но и офисная деятельность, включая взаимодействие с поставщиками.

Источник изображения: ASML

Причины сбоя пока выясняются, но представители ASML заверяют, что к настоящему моменту работа всех корпоративных систем восстановлена. Это уже не первая техническая оплошность компании, которая заставляет фондовый рынок нервничать. Квартальный отчёт ASML был опубликован досрочно в результате ошибки, но содержащаяся в нём информация оказала серьёзное негативное влияние на котировки акций самой ASML и других компаний полупроводникового сектора.