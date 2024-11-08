Один из доступных вариантов — Ryzen AI 9 HX 370.

Компания AyaNeo представила портативную игровую консоль AyaNeo 3, которая будет доступна в двух конфигурациях: с процессорами AMD Ryzen 7 7840U (Hawk Point) или Ryzen AI 9 HX 370 (Strix Point). Это первый случай использования платформы Strix Point в подобных устройствах спустя три месяца после её официального релиза. Интересно, что AyaNeo 3 не использует процессоры Intel Lunar Lake, сделав ставку на решения AMD.

Ryzen 7 7840U оснащён 8 ядрами Zen 4 и графикой Radeon 780M (архитектура RDNA 3). Ryzen AI 9 HX 370 построен на базе 12 ядер Zen 5 и более современной графики Radeon 890M (RDNA 3.5). AYANEO также планирует выпустить более доступные версии консоли на базе Ryzen 7 8840U (Hawk Point).

Ещё одной важной особенностью AyaNeo 3 стал выбор между LCD и OLED дисплеями. Это позволит компании предложить консоль в разных ценовых категориях. Пока неизвестно, насколько дешевле будет версия с LCD-экраном по сравнению с OneXFly F1 Pro, которая доступна только с OLED. В то же время, конфигурация AYANEO 3 с Ryzen AI 9 HX 370 вряд ли будет стоить намного меньше, чем топовая версия OneXFly F1 Pro за 1699 долларов.

В настоящее время AMD готовит к выпуску серию Ryzen Z2, специально разработанную для портативных игровых консолей. В отличие от предыдущих моделей на базе Phoenix и Phoenix2, в серии Z2 предположительно будут использованы процессоры с архитектурами Zen3+, Zen4 и Zen5, а также графические решения RDNA2, RDNA3 и RDNA3.5.