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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Gigabyte представила mini-ITX плату X870I AORUS PRO ICE— на ней «заведётся» даже Ryzen 9 9800X3D
Ценник, правда, «кусается».

Компания Gigabyte представила свою первую материнскую плату mini-ITX на чипсете X870 для процессоров AMD Ryzen. Новинка, получившая название X870I AORUS PRO ICE, выполнена в белом цвете и ориентирована на сборку компактных, но мощных систем. Плата уже появилась в продаже по цене 299 долларов США.

Несмотря на миниатюрные размеры, плата оснащена подсистемой питания 8+2+1 (VCORE+SOC+MISC) фаз и поддерживает все процессоры AM5, включая Ryzen 9 9800X3D. Для модулей памяти DDR5 предусмотрено два слота с поддержкой профилей разгона AMD EXPO и частотой до 8800 МГц. Gigabyte оснастила плату беспроводным модулем Wi-Fi 7 с новой антенной системой EZ-Plug, а также системой EZ-Latch для упрощенной установки и снятия видеокарты.

Высокая стоимость X870I AORUS PRO ICE объясняется сложностью разработки mini-ITX плат и стабильным спросом на подобные решения. Хотя количество слотов M.2 могло бы быть и больше, плата предлагает отличные характеристики в других областях, таких как сеть, звук и поддержка памяти.

Технические характеристики X870I AORUS PRO ICE:

  • Чипсет: AMD X870 (сокет AM5)
  • Форм-фактор: Mini-ITX (170x170 мм)
  • Поддержка процессоров: Ryzen 7000, 8000 и 9000
  • Память: до 2x DDR5-8800 OC DIMM
  • Разъемы и интерфейсы:
  • 1x PCIe 5.0×16
  • 1x M.2 Gen5
  • 1x M.2 Gen4
  • 2x SATA3
  • 1x USB4
  • 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • 2x USB 3.2 Gen2 Type-A
  • 4x USB 3.2 Gen1
  • 4x USB 2.0
  • Сеть: Wi-Fi 7, 2.5 GbE LAN
  • Звук: Realtek ALC4080
  • Особенности: Wi-Fi EZ-Plug, PCIe EZLatch Plus, M2. EZ-Lach Click
  • Рекомендованная цена: 299 долларов США

Для установки накопителей предусмотрены два разъема M.2 (один Gen5 и один Gen4), а также два порта SATA3. Видеокарта устанавливается в полноразмерный слот PCIe 5.0 x16, усиленный фирменной технологией Gigabyte UD Slot X для поддержки тяжелых моделей.

#материнские платы #gigabyte #mini itx #x870i aorus pro ice
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