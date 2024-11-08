Ценник, правда, «кусается».

Компания Gigabyte представила свою первую материнскую плату mini-ITX на чипсете X870 для процессоров AMD Ryzen. Новинка, получившая название X870I AORUS PRO ICE, выполнена в белом цвете и ориентирована на сборку компактных, но мощных систем. Плата уже появилась в продаже по цене 299 долларов США.

Несмотря на миниатюрные размеры, плата оснащена подсистемой питания 8+2+1 (VCORE+SOC+MISC) фаз и поддерживает все процессоры AM5, включая Ryzen 9 9800X3D. Для модулей памяти DDR5 предусмотрено два слота с поддержкой профилей разгона AMD EXPO и частотой до 8800 МГц. Gigabyte оснастила плату беспроводным модулем Wi-Fi 7 с новой антенной системой EZ-Plug, а также системой EZ-Latch для упрощенной установки и снятия видеокарты.

Высокая стоимость X870I AORUS PRO ICE объясняется сложностью разработки mini-ITX плат и стабильным спросом на подобные решения. Хотя количество слотов M.2 могло бы быть и больше, плата предлагает отличные характеристики в других областях, таких как сеть, звук и поддержка памяти.

Технические характеристики X870I AORUS PRO ICE:

Чипсет: AMD X870 (сокет AM5)

Форм-фактор: Mini-ITX (170x170 мм)

Поддержка процессоров: Ryzen 7000, 8000 и 9000

Память: до 2x DDR5-8800 OC DIMM

Разъемы и интерфейсы:

1x PCIe 5.0×16

1x M.2 Gen5

1x M.2 Gen4

2x SATA3

1x USB4

2x USB 3.2 Gen 2 Type-C

2x USB 3.2 Gen2 Type-A

4x USB 3.2 Gen1

4x USB 2.0

Сеть: Wi-Fi 7, 2.5 GbE LAN

Звук: Realtek ALC4080

Особенности: Wi-Fi EZ-Plug, PCIe EZLatch Plus, M2. EZ-Lach Click

Рекомендованная цена: 299 долларов США

Для установки накопителей предусмотрены два разъема M.2 (один Gen5 и один Gen4), а также два порта SATA3. Видеокарта устанавливается в полноразмерный слот PCIe 5.0 x16, усиленный фирменной технологией Gigabyte UD Slot X для поддержки тяжелых моделей.