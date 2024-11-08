Новая модификация игровой консоли должна оживить спрос.

Анонс игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro не так просто был назначен на эту неделю, поскольку компания хотела подарить инвесторам новую надежду на улучшение финансовых показателей в данном сегменте рынка. Как позволяет понять опубликованная Sony квартальная отчётность, по итогам минувшего трёхмесячного периода по сентябрь включительно компания сократила объёмы продаж PlayStation 5 на 22% до 3,8 млн штук. Об этом сообщает ресурс CNBC, ссылаясь на квартальный отчёт компании.

Источник изображения: Sony

Примечательно, что выручка от реализации игр в том же квартале выросла на 28%. Игра Astro Bot за первые 58 дней разошлась тиражом 4,5 млн экземпляров. В целом, игровые и сетевые сервисы принесли Sony в прошлом квартале на 11% больше выручки, чем годом ранее, а именно $6,57 млрд. Общая выручка Sony по итогам квартала выросла на 9% до $19,4 млрд, но оказалась ниже ожиданий инвесторов. Операционная прибыль выросла на 73% до $2,91 млрд и превзошла прогнозы аналитиков. Прогноз по выручке на следующий фискальный год компания увеличила незначительно, до $83,4 млрд. Соответствующий период начнётся в апреле следующего года.