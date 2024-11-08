Через участие в местной отраслевой выставке.

Проходящая в Шанхае торгово-промышленная выставка CIIE 2024, как отмечает South China Morning Post, характеризовалась участием в ней представителей многих западных компаний, включая ASML, AMD и Qualcomm. С учётом расширяющегося перечня санкций против Китая, желание зарубежных компаний сохранить свои позиции на местном рынке говорит о многом. Общее же количество участников достигло примерно 400 штук, если говорить о различных компаниях и организациях.

Источник изображения: AMD

Исполнительный вице-президент ASML Шэнь Бо (Shen Bo) заявил, что компания уже шестой раз принимает участие в данном мероприятии. Оно, по его словам, демонстрирует приверженность КНР к открытости и сотрудничеству, что полностью соответствует основным положениям корпоративной культуры ASML. На стенде компании на выставке в Шанхае было достаточно многолюдно, хотя образцы оборудования она разместить на нём не смогла в силу технических ограничений. О важности китайского рынка для ASML говорит хотя бы тот факт, что в прошлом квартале её выручка на 49% определялась именно этим регионом. Впрочем, из-за усугубления санкций и назревающего кризиса перепроизводства спрос на оборудование для выпуска чипов в Китае в следующем году снизится. ASML ожидает, что доля местного рынка в её совокупной выручке опустится до более привычных значений на уровне 20%.