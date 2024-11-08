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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Мексики всё ещё не теряют надежды разместить у себя в стране предприятие Tesla
Однако, Илону Маску это уже не так интересно, как ранее.

В марте 2023 года Илон Маск (Elon Musk) объявил о намерениях построить в Мексике предприятие Tesla по сборке электромобилей, которое будет специализироваться на новой доступной модели, использующей абсолютно новую платформу и иные технологии производства. К концу 2023 года глава Tesla был вынужден признать, как напоминает Electrek, что реализация проекта откладывается на неопределённый срок из-за нестабильности мировой экономики, определяющей спрос на электромобили.

Источник изображения: Tesla, Electrek

Позже компания пересмотрела свои планы по развитию модельного ряда. Элементы новой платформы было решено внедрить в более доступные модели на основе существующих Model 3 и Model Y, а от выпуска управляемой человеком ещё более доступной машины на электротяге Маск и вовсе решил отказаться. По его словам, массовый электромобиль будущего может управляться только автоматикой.

В этом контексте будущее проекта Tesla в Мексике становится всё более туманным, но министр экономики страны Марсело Эбрард (Marcelo Ebrard) признался с Reuters, что хотел бы добиться личной встречи с Илоном Маском, в ходе которой и удастся всё прояснить. Мексиканский чиновник всё ещё полагает, что реализация проекта по строительству автосборочного предприятия Tesla на территории страны может продвинуться.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #мексика
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