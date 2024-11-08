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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Со следующей недели TSMC прекратить снабжать 7-нм чипами всех клиентов в Китае, связанных с темой ИИ
Компоненты для систем автопилота тоже могут попасть под новые санкции США.

Недавние расследования в отношении деятельности TSMC позволяют западным чиновникам предполагать, что компания снабжает 7-нм чипами разработчиков ускорителей вычислений из Китая, и они в конечном итоге могут использоваться находящейся под санкциями компанией Huawei Technologies. Как отмечают китайские СМИ, со следующей недели TSMC собирается прекратить поставки 7-нм и более современных чипов китайским клиентам, которые так или иначе связаны с ускорением вычислений.

Источник изображения: TSMC

Не исключено, что сегмент смартфонов не пострадает, но в Китае не так много производителей смартфонов, которые могут похвастать массовым использованием чипов собственной разработки. Основная часть игроков местного рынка использует готовые компоненты Qualcomm и MediaTek. Как ожидается, взаимоотношения TSMC с китайскими клиентами, получающими 7-нм и более совершенные чипы, будут подвергнуты аудиту американскими регуляторами. По итогам данной проверки те из компаний, которые не попадут под подозрение в сотрудничестве с китайскими военными, смогут получить экспортные лицензии и сохранить доступ к конвейеру TSMC. Помимо чипов для ускорителей вычислений, в зону пристального внимания США попадут и компоненты для систем автопилота на транспорте.

#полупроводники #tsmc #санкции #китайские производители
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