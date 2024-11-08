Но желает продолжать реализацию проектов США даже после победы Трампа.

На страницах сайта Bloomberg появились комментарии представителей TSMC и тайваньских чиновников, которые вносят ясность в дальнейшую судьбу проектов компании на территории США, поскольку многих она волнует в свете победы на выборах президента Дональда Трампа (Donald Trump), в этом году отличившегося нелицеприятными заявлениями о Тайване.

Источник изображения: TSMC

Напомним, американский политик упрекнул Тайвань в «похищении» до 95% американского полупроводникового производства, а также заявил о необходимости брать с тайваньского правительства плату за обеспечение безопасности острова силами США. Вчера министр торговли Тайваня Цзи Хуэй Ко (J.W. Kuo) пояснил, что местное законодательство не позволяет TSMC передавать самые передовые технологии за пределы острова. Как известно, построенное в Аризоне предприятие компании будет выпускать 4-нм продукцию, которая на пару шагов отстаёт от осваиваемой на Тайване, ведь уже в следующем году TSMC начнёт у себя на родине выпускать 2-нм изделия.

Представители компании также подтвердили, что пока планы TSMC по реализации проектов на территории США остаются без изменений. Старший вице-президент компании Клифф Хоу (Cliff Hou) добавил, что тайваньским властям следует привлекать на территорию острова как иностранных поставщиков материалов и оборудования для выпуска чипов, так и развивать потенциал местных компаний в этой сфере. При этом остров, по мнению руководителя, должен сохранить свою незаменимую роль в мировой цепочке поставок.