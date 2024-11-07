Да, множественное число в заголовке не является ошибкой.

Ассоциация SIA опубликовала статистику продаж полупроводниковых компонентов за сентябрь текущего года, которая продемонстрировала рост мировой выручки на 23,2% в годовом сравнении до рекордных $55,3 млрд. Квартальная выручка увеличилась пропорционально до $166 млрд в годовом сравнении, а последовательно она выросла на 10,7%.

Источник изображения: SIA

Что характерно, за прошедший год Китай уступил обеим Америкам по выручке от реализации чипов на своей территории, и теперь они лидируют с $17,24 млрд, тогда как Китай довольствуется $16,04 млрд. В последнем случае сентябрьская выручка увеличилась на 22,9%, но в Америках прирост достиг 46,3%. Кстати, падение выручки в Европе на 8,2% в годовом сравнении соседствует с последовательным её ростом на 4%, поэтому в этом регионе не всё так уж плохо.