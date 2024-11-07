Но затем суммы этих затрат будут снижаться.

Японское издание Nikkei Asian Review со ссылкой на прогноз отраслевой ассоциации SEMI сообщило, что по итогам текущего года китайские производители чипов закупят технологического оборудования для их производства на рекордную сумму $40 млрд. Тем не менее, в последующие годы эти расходы будут сокращаться, уже в 2025 они могут опуститься на 5-10 % до уровня, соответствующего 2023 году.

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В среднем, расходы китайских производителей чипов на закупку оборудования для их выпуска в период с 2023 по 2027 годы будут ежегодно снижаться на 4%, если не считать нынешнего пика. С другой стороны, это позволит китайским производителям рациональнее распоряжаться имеющимся оборудованием и не гнаться за новым в ожидании усугубляющихся санкций США и их союзников. Так или иначе, в ближайшие годы именно Китай останется крупнейшим покупателем оборудования для выпуска чипов, с 2024 по 2027 годы он потратит на эти нужды в общей сложности $144,4 млрд.

Обе Америки хоть и будут демонстрировать среднегодовой рост расходов такого типа на 22%, уступят по сумме затрат ($77,5 млрд) не только Китаю ($144,4 млрд) и Южной Корее ($108 млрд), но и Тайваню ($103,2 млрд). Позади останется только Япония с $45,1 млрд затрат. Последняя, кстати, будет ежегодно наращивать эти расходы на 18% вплоть до 2027 года, лишь слегка уступая Европе и странам Ближнего Востока с их ежегодным приростом на 19% в среднем.