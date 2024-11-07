Японское издание Nikkei Asian Review со ссылкой на прогноз отраслевой ассоциации SEMI сообщило, что по итогам текущего года китайские производители чипов закупят технологического оборудования для их производства на рекордную сумму $40 млрд. Тем не менее, в последующие годы эти расходы будут сокращаться, уже в 2025 они могут опуститься на 5-10 % до уровня, соответствующего 2023 году.
В среднем, расходы китайских производителей чипов на закупку оборудования для их выпуска в период с 2023 по 2027 годы будут ежегодно снижаться на 4%, если не считать нынешнего пика. С другой стороны, это позволит китайским производителям рациональнее распоряжаться имеющимся оборудованием и не гнаться за новым в ожидании усугубляющихся санкций США и их союзников. Так или иначе, в ближайшие годы именно Китай останется крупнейшим покупателем оборудования для выпуска чипов, с 2024 по 2027 годы он потратит на эти нужды в общей сложности $144,4 млрд.
Обе Америки хоть и будут демонстрировать среднегодовой рост расходов такого типа на 22%, уступят по сумме затрат ($77,5 млрд) не только Китаю ($144,4 млрд) и Южной Корее ($108 млрд), но и Тайваню ($103,2 млрд). Позади останется только Япония с $45,1 млрд затрат. Последняя, кстати, будет ежегодно наращивать эти расходы на 18% вплоть до 2027 года, лишь слегка уступая Европе и странам Ближнего Востока с их ежегодным приростом на 19% в среднем.