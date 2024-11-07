Но когда они получат деньги, сказать сложно.

Предстоящая смена власти в США не должна существенным образом помешать реализации программы по «Закону о чипах» 2022 года, который подразумевает выделение $39 млрд субсидий на строительство предприятий по выпуску полупроводниковой продукции на территории страны. Как отмечает Bloomberg, компаниям TSMC и GlobalFoundries удалось завершить переговоры с чиновниками Министерства торговли об условиях выделения им материальной поддержки из американского бюджета.

Источник изображения: GlobalFoundries

При этом важно учитывать, что предварительные договорённости были достигнуты в феврале в случае с GlobalFoundries, а TSMC о намерениях властей США выделить ей субсидии сообщила в апреле. Когда средства действительно будут выделены, не уточняется, но прогресс так или иначе наблюдается. Напомним, TSMC претендует на $6,6 млрд безвозвратных субсидий и $5 млрд льготных кредитов, а GlobalFoundries рассчитывает получить $1,5 млрд в форме субсидий и $1,6 млрд в форме льготных кредитов. Первая будет строить три предприятия в Аризоне, а вторая сосредоточится на реализации проектов в штатах Нью-Йорк и Вермонт.

В целом, на подобную поддержку претендуют более 20 компаний, и основная часть средств уже предварительно закреплена за будущими получателями, если не считать остатка в $3 млрд. Очевидно, доводить дело до конца придётся уже администрации Дональда Трампа (Donald Trump), после его вступления в должность президента США в январе следующего года.