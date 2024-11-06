И даже снабдил это определение приставкой «супер».

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп (Donald Trump) свою победу в этом мероприятии начал праздновать заблаговременно, а потому влияние фигуры вероятного президента на фондовые рынки начало ощущаться уже сейчас. Как отмечает Barron’s, выступавшего в его поддержку миллиардера Илона Маска (Elon Musk) Трамп назвал «гением», в результате чего акции возглавляемой им компании Tesla выросли в цене почти на 15% перед открытием торгов.

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«Знаете, что я вам скажу, у нас есть новая звезда. Она появилась — это Илон», — заявил Трамп на мероприятии, предвосхищающем собственную победу на выборах. Кандидат отметил вклад Маска в развитие мировой аэрокосмической отрасли и заявил, что система спутникового интернета Starlink спасла много жизней, обеспечив связью те районы США, которые пострадали от разрушительного урагана Хелен в конце сентября. Трамп также назвал Маска «персонажем, особым человеком и супергением». Такого рода людей нужно оберегать, поскольку их немного, как резюмировал Дональд Трамп.