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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Tesla выросли в цене почти на 15% после того, как Трамп назвал Маска гением
И даже снабдил это определение приставкой «супер».

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп (Donald Trump) свою победу в этом мероприятии начал праздновать заблаговременно, а потому влияние фигуры вероятного президента на фондовые рынки начало ощущаться уже сейчас. Как отмечает Barron’s, выступавшего в его поддержку миллиардера Илона Маска (Elon Musk) Трамп назвал «гением», в результате чего акции возглавляемой им компании Tesla выросли в цене почти на 15% перед открытием торгов.

Источник изображения: Getty Images

«Знаете, что я вам скажу, у нас есть новая звезда. Она появилась — это Илон», — заявил Трамп на мероприятии, предвосхищающем собственную победу на выборах. Кандидат отметил вклад Маска в развитие мировой аэрокосмической отрасли и заявил, что система спутникового интернета Starlink спасла много жизней, обеспечив связью те районы США, которые пострадали от разрушительного урагана Хелен в конце сентября. Трамп также назвал Маска «персонажем, особым человеком и супергением». Такого рода людей нужно оберегать, поскольку их немного, как резюмировал Дональд Трамп.

#tesla #илон маск #акции #дональд трамп
Источник: barrons.com
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