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Новости Hardware Алексей Сычёв
Легендарный Джим Келлер подтянет квалификацию японских инженеров
Программа стажировки будет длиться от одного до двух лет.

За свою долгую карьеру американский инженер Джим Келлер (Jim Keller) приложил руку к немалому количеству успешных процессоров самых разных марок, включая Intel, AMD и Apple. Некоторое время назад он возглавил стартап Tenstorrent, который разрабатывает процессоры с архитектурой RISC-V и ускорители для систем искусственного интеллекта. С апреля следующего года, как отмечает EE Times, на стажировку в Tenstorrent будет отправлена первая группа японских инженеров, которые пройдут годичную программу повышения квалификации, а желающим будет предоставлена возможность «остаться на второй срок».

Источник изображения: Tenstorrent

Платить за работу японских инженеров в США будет японский центр LSTC, а в дальнейшем получившие дополнительные знания специалисты смогут вернуться на свои постоянные рабочие места в крупных японских компаниях. Предполагается, что всего по такой программе пройдут обучение 200 человек. Tenstorrent от японских властей также будет получать деньги за подобное наставничество. Кроме того, в результате такого сотрудничества Tenstorrent надеется углубить деловые связи с потенциальными клиентами в Японии.

#япония #стартап #tenstorrent #джим келлер #стажировка
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