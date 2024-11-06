Программа стажировки будет длиться от одного до двух лет.

За свою долгую карьеру американский инженер Джим Келлер (Jim Keller) приложил руку к немалому количеству успешных процессоров самых разных марок, включая Intel, AMD и Apple. Некоторое время назад он возглавил стартап Tenstorrent, который разрабатывает процессоры с архитектурой RISC-V и ускорители для систем искусственного интеллекта. С апреля следующего года, как отмечает EE Times, на стажировку в Tenstorrent будет отправлена первая группа японских инженеров, которые пройдут годичную программу повышения квалификации, а желающим будет предоставлена возможность «остаться на второй срок».

Источник изображения: Tenstorrent

Платить за работу японских инженеров в США будет японский центр LSTC, а в дальнейшем получившие дополнительные знания специалисты смогут вернуться на свои постоянные рабочие места в крупных японских компаниях. Предполагается, что всего по такой программе пройдут обучение 200 человек. Tenstorrent от японских властей также будет получать деньги за подобное наставничество. Кроме того, в результате такого сотрудничества Tenstorrent надеется углубить деловые связи с потенциальными клиентами в Японии.