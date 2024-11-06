Здравствуй, ГАЗель здорового человека?

Двускатная ошиновка встречается на грузовиках и тяжёлых пикапах, но Tesla Cybertruck впервые смог её примерить, по данным Electrek, благодаря действиям энтузиастов из Red’s Miami. Именно они переделали электрический пикап этой модели под вариант со спаренными шинами на задней оси. Помимо конструкции дисков, пришлось изготовить расширители задних арок, но угловатый дизайн исходного пикапа серьёзных препятствий к этому не создавал изначально.

Источник изображения: Red’s Miami

Не уточняется, была ли в ходе такой переделки сохранена функция подруливания колёсами задней оси, которая позволяет достаточно длинному пикапу обладать скромным радиусом разворота для полноприводной машины.

Источник изображения: Red’s Miami

Классические транспортные средства за счёт двойной ошиновки получают возможность перевозить более тяжёлые грузы и лучше сохранять устойчивость в поворотах, а ещё такая компоновка увеличивает массу буксируемого груза. У Cybertruck с этим изначально всё было в порядке, поскольку он может утащить прицеп массой 5 тонн. А вот расход электроэнергии за счёт возросшего сопротивления качению неизбежно увеличится, поэтому целесообразность такой переделки в серийных масштабах довольно просто оспаривается.