Именно в мобильном сегменте наблюдался рост выручки.

Номинально американская компания GlobalFoundries на этой неделе отчиталась о результатах минувшего фискального квартала. Выручка в годовом сравнении снизилась на 6% до $1,74 млрд, но последовательно она увеличилась на 7%. Важную роль в деятельности контрактного производителя чипов стал играть сегмент мобильных устройств, который в отчётном периоде увеличил свою долю в совокупной выручке с прошлогодних 42 до 50 %.

Источник изображения: GlobalFoundries

Если учесть, что выручка в мобильном сегменте при этом выросла на 11% до $868 млн в годовом сравнении и на 14% последовательно, то именно оживление рынка смартфонов позволило GlobalFoundries в некоторой степени смягчить падение выручки во всех прочих сегментах рынка. Интернет вещей, например, продемонстрировал снижение выручки на 25% в годовом сравнении, автомобильный сегмент просел на 16%, а направление телекоммуникаций и серверного оборудование просело на 15%. Количество обработанных за период кремниевых пластин сократилось на 5% до 549 тысяч штук.