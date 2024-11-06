Речь идёт о максимальной поддерживаемой частоте, разумеется.

Компания AMD официально увеличила максимальную частоту оперативной памяти, поддерживаемую гибридными процессорами Strix Point (Ryzen AI 300), до 8000 МГц. Ранее эти процессоры, созданные для ноутбуков, работали с памятью LPDDR5X с частотой до 7500 МГц. Изменение коснулось и конфигурации модулей: вместо 4x2R (четыре двухранговых модуля) теперь поддерживается 2x2R (два двухранговых модуля). Упрощение конфигурации уменьшает нагрузку на контроллер памяти и позволяет ему работать на более высоких частотах.

По информации Videocardz, первым устройством с Strix Point и памятью LPDDR5X с частотой 8000 МГц станет ноутбук HP EliteBook X G1a, ожидаемый в декабре 2024 года. Пока неясно, как повышение частоты памяти на 500 МГц повлияет на производительность в реальных задачах. Значительного прироста, вероятно, не будет, но дополнительная пропускная способность может улучшить работу интегрированной графики. Предыдущие тесты высокочастотной памяти CUDIMM (свыше 9000 МГц) показали лишь небольшой прирост производительности по сравнению с памятью, работающей на более низких частотах.

Поддержка LPDDR5X-8000 также заявлена для будущих процессоров AMD Krackan Point и Strix Halo. Обе линейки используют архитектуры Zen 5 и Zen 5c, что, вероятно, позволило AMD легко внести соответствующие изменения в Strix Point. Помимо увеличения частоты памяти, для Strix Halo (Ryzen AI Max) заявлена поддержка впечатляющего объёма оперативной памяти — до 96 ГБ, что превратит эти процессоры в мощную основу для мобильных рабочих станций.