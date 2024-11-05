Принцип его работы довольно занятный.

Компания Asus выпускает обновление BIOS для ряда своих материнских плат, активирующее новую функцию — Turbo Game Mode. Как следует из названия, этот режим предназначен для повышения производительности в некоторых играх при использовании определённых процессоров.

Computer Base поясняет: Turbo Game Mode отключает второй чиплет (CCD) и SMT, а при наличии только одного CCD — только SMT.

На первый взгляд, отключение ключевых компонентов процессора, особенно во время интенсивных нагрузок, таких как игры, кажется нелогичным. Однако иногда «меньше» значит «лучше». С появлением первых многоядерных процессоров около двадцати лет назад будущее компьютерных технологий казалось безоблачным. Дополнительные ядра воспринимались как ключ к максимальной производительности. Проблема, однако, заключается в том, что даже сегодня не все задачи оптимизированы для использования большого количества ядер.

В некоторых играх и приложениях многие ядра остаются незадействованными, что не позволяет полностью реализовать потенциал процессора. В этом случае эффективнее иметь меньше, но более быстрые ядра, и именно здесь на помощь приходит новый режим Turbo Game Mode от Asus.

Эта функция позволяет отключать лишние ядра в играх, которые от них не выигрывают, что потенциально может привести к повышению производительности. Asus не приводит конкретных данных о приросте производительности, но аналогичная функция от Gigabyte, как сообщается, увеличивает производительность до 35% в некоторых задачах.

Обновление BIOS с поддержкой Turbo Game Mode доступно для ряда материнских плат Asus, включая ROG X870E Crosshair Hero. Рекомендуется проверить страницу поддержки вашей материнской платы на наличие нового режима. Для X870E Crosshair Hero обновление помечено как бета-версия, что может означать нестабильную работу.