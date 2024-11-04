Рамка обеспечивает лучшую изоляцию и предотвращает попадание термопасты на края разъёма.

Компания ID-Cooling анонсировала контактную рамку для процессоров Intel Core Ultra с разъемом LGA-1851. Новинка призвана усилить конструкцию сокета и предотвратить его деформацию. Ранее аналогичное решение представила компания Thermal Grizzly, заявив о снижении температуры процессора на 4–6 °C. ID-Cooling подобных результатов не обещает, делая акцент на других преимуществах.

Все кулеры ID-Cooling для LGA-1700 совместимы с LGA-1851 благодаря идентичным требованиям к монтажу, заявил производитель. Это упрощает переход на новую платформу для пользователей существующих систем охлаждения ID-Cooling.

Новая рамка, по словам ID-Cooling, обеспечивает лучшую изоляцию и предотвращает попадание термопасты на края разъема. Это, как утверждают в компании, облегчает последующую очистку системы.

Цена и дата выхода продукта пока не объявлены, также рамка пока отсутствует на официальном сайте ID-Cooling. Тем не менее, анонс состоялся вслед за представлением подобного решения от Thermal Grizzly, что подчеркивает актуальность проблемы потенциальной деформации разъема LGA-1851. Возможно, в ближайшем будущем подобные усиливающие рамки станут необходимым дополнением для новых процессоров Intel.