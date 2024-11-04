Там и аккумулятор повышенной ёмкости, и аж 7-дюймовый экран в комплекте будут.

Компания nubia анонсировала выход смартфонов серии Redmagic 10 Pro в Китае 13 ноября. Устройства получат флагманский процессор Snapdragon 8 Elite и экран с подэкранной камерой. Redmagic также обещает высокую плотность энергии аккумулятора и использование собственного игрового чипа.

Ранее появились слухи о том, что RedMagic 10 Pro+ будет оснащен аккумулятором ёмкостью 7050 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 100 Вт. Предполагается, что смартфоны серии Redmagic 10 Pro получат 7-дюймовый экран с разрешением 2688×1216 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Redmagic совместно с производителем дисплеев BOE проведет отдельное мероприятие, посвящённое экрану нового смартфона. Компания заявила, что он будет полноэкранным и установит новый стандарт минимальной толщины рамок.

Более подробная информация о серии Redmagic 10 Pro ожидается в ближайшие дни, перед официальным релизом на следующей неделе.