Много ядер и не только.

Apple совсем недавно представила трио чипсетов M4, включая топовый M4 Max, показавший выдающуюся производительность. Однако компания не останавливается на достигнутом и готовит M4 Ultra, который, как ожидается, дебютирует в обновлённом Mac Pro в следующем году. По информации Bloomberg, новый чип получит до 80 графических ядер и сможет обеспечить достойную частоту кадров в AAA-играх.

M4 Ultra, вероятно, будет иметь до 32 ядер CPU и 80 ядер GPU. Точное соотношение производительных и энергоэффективных ядер пока неизвестно. По мнению журналиста Bloomberg Марка Гурмана, этот чип сделает Mac Pro одной из самых мощных систем на рынке.

Здесь нелишним будет вспомнить тот факт, что Apple уже предлагает 16 ГБ унифицированной памяти в базовой комплектации всех Mac на M4. Это предоставляет разработчикам игр достаточный объем памяти для создания и оптимизации игр с улучшенной графикой и производительностью на платформе Mac. Доступ к общему пулу памяти позволяет добиться улучшений как в визуальной составляющей, так и в производительности. Это объясняет, почему Cyberpunk 2077: Ultimate Edition с поддержкой трассировки лучей и генерации кадров выйдет на Mac в 2025 году.

Доступность Mac для широкой аудитории имеет решающее значение для успеха Apple на игровом рынке. Базовая модель Mac mini на M4 стоит всего 599 долларов, а MacBook Pro — от 1599 долларов. Компания сохранила цены, удвоив объём унифицированной памяти в базовых конфигурациях.

Главной задачей для Apple остаётся привлечение разработчиков к портированию игр на свою платформу. Хотя Capcom и Ubisoft уже присоединились, необходимо значительно расширить библиотеку доступных игр, чтобы потребители были заинтересованы в покупке более дорогих устройств. Гурман упоминает о планах Apple представить Mac Pro и, возможно, Mac Studio в середине 2025 года.