На самом деле, новинка существенно опережает M3 Max.

Apple представила на этой неделе новые MacBook Pro с процессорами M4, M4 Pro и M4 Max. Если M4 Pro, судя по бенчмаркам, неожиданно обошёл M2 Ultra по многоядерной производительности, то теперь в Сети появились результаты тестирования графической подсистемы M4 Max в Geekbench 6 Metal. Они позволяют оценить мощь нового чипа и прогресс Apple в разработке собственных процессоров.

M4 Max с 40-ядерным графическим процессором набрал в Geekbench Metal впечатляющие 192 532 балла. Для сравнения: 76-ядерный M2 Ultra показал 221 646 баллов, а прошлогодний M3 Max – всего 154 860 баллов. Таким образом, новинка уверенно занимает промежуточное положение между топовым M2 Ultra и предыдущим поколением M4 Max, демонстрируя прирост графической производительности почти на 25% по сравнению с M3 Max.

Высокий результат в Geekbench Metal означает, что M4 Max справится с самыми ресурсоёмкими задачами, такими как рендеринг и монтаж видео. Теоретически, чип способен «потянуть» и современные ААА-игры, но здесь многое зависит от разработчиков. Пока лишь немногие игры полностью используют потенциал Apple Silicon.

Помимо графики, M4 Max демонстрирует значительный прирост и в общей производительности. В одноядерном тесте Geekbench он набрал 4060 баллов, а в многоядерном – 26 675 баллов, существенно опередив M3 Max. Новые MacBook Pro доступны с процессорами M4, M4 Pro и M4 Max, позволяя выбрать конфигурацию, наиболее соответствующую потребностям пользователя.