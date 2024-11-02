Intel, AMD и партнёры Arm опять перестарались.

Рост курса акций Intel почти на 8% после публикации квартальной отчётности некоторые аналитики, опрошенные Seeking Alpha, объясняют давним отсутствием иллюзий у участников фондового рынка относительно положения дел в компании, поэтому малейшее просветление заражает инвесторов оптимизмом.

Источник изображения: Intel

Представители Jefferies считают, что Intel, AMD и клиенты Arm сообща по итогам текущего года поставят на рынок около 292 млн процессоров, тогда как востребовано рынком будет не более 270 млн штук. Это создаст излишек процессоров, а потому в первом квартале 2025 года поставки новых сократятся сильнее, чем предполагает типичная сезонная тенденция.

Прочие аналитики также заявили, что будущее бизнеса Intel будет сильно зависеть от успехов компании как в освоении новых литографических технологий, так и от привлечения клиентов к своему контрактному бизнесу. Многие инвесторы в таких условиях предпочитают занять выжидательную позицию и наблюдать за развитием ситуации.