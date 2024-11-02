По крайней мере, на территории Южной Кореи.

Компания Tesla долгое время заявляла, что не видит необходимости тратить деньги на свою рекламу, опираясь в распространении информации о своей продукции на обычные каналы, включая «сарафанное радио». Между тем, конкуренция на рынке электромобилей заставляет её отказаться от некоторых высокомерных замашек. Известно, что в Китае компания уже давно покупает телевизионную рекламу, а на этой неделе Electrek сообщил о появлении первого в истории компании «амбассадора бренда»: в Южной Корее лицом марки должна стать набравшая популярность во время минувших Олимпийских игр в Париже корейская спортсменка Ким Йе Чжи (Kim Ye-ji).

Источник изображения: Electrek

Интересно, что внезапную популярность южнокорейской спортсменки сперва заметил Илон Маск (Elon Musk), возглавляющий Tesla, а затем они договорились о сотрудничестве. В Южной Корее наиболее популярны транспортные средства местной сборки, а продукция Tesla в эту страну импортируется. Это не помешало кроссоверу Tesla Model Y по итогам первого полугодия стать самым популярным импортируемым автомобилем. Впрочем, общий объём продаж всё равно едва превысил 10 000 штук. Теперь продвигать продукцию Tesla на рынке Южной Кореи сможет прославленная спортсменка, которая специализируется на стрелковых дисциплинах.