Очередная «потеря потерь» для процессорного гиганта.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average переживает трансформации, учитывающие реалии американского фондового рынка. В феврале в его состав вошли акции компании Amazon, а теперь то и дело претендующая на звание самой дорогой компании мира NVIDIA также получит соответствующий статус, как поясняет CNBC. Правда, при этом не обойдётся и без потерь, поскольку акции корпорации Intel из этого индекса будут исключены.

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С начала года акции NVIDIA выросли в цене почти в три раза, тогда как ценные бумаги Intel упали более чем в два раза. «Перемена мест слагаемых» произойдёт 8 ноября. Данное изменение обеспечит присутствие в индексе Dow Jones четырёх из шести компаний, чья капитализация превышает триллион долларов США. За его пределами в данном случае остаются Alphabet (Google) и Meta Platforms. Предпосылки для включения акций NVIDIA в данный индекс возникли ещё в мае текущего года, когда произошло дробление этих ценных бумаг в пропорции 10 к 1.