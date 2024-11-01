Такие процессоры типа Lunar Lake не очень выгодны в массовом производстве.

На квартальной отчётной конференции Intel генеральному директору Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger) пришлось отвечать на различные вопросы аналитиков, и один из них касался готовности компании использовать полученный при производстве процессоров Lunar Lake опыт для дальнейшей интеграции оперативной памяти на одну подложку с процессором. Глава компании однозначно дал понять, что этот прецедент носил единичный характер, и был обусловлен её стремлением добиться от процессоров Lunar Lake максимального сочетания производительности и времени работы от батареи.

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Выпускать же процессоры с интегрированной памятью в больших объёмах компании не особо выгодно, поэтому в дальнейшем Intel не будет стараться использовать такую компоновку, причём не только в случае с центральными процессорами, но также и с нейронными, и с графическими. По крайней мере, семейство Panther Lake или Nova Lake по такому пути не пойдёт. При всём этом, процессоры Lunar Lake компания Intel по совокупности качеств считает весьма удачными.