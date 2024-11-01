Сразу после запуска Intel 18A в следующем году.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на квартальной отчётной конференции на этой неделе несколько раз подчеркнул, что массовые поставки продукции, выпущенной по технологии Intel 18, начнутся во второй половине следующего года, хотя первые образцы соответствующих чипов сойдут с конвейера предприятия компании в штате Аризона только в первом квартале 2025 года. Тем самым Intel выполнит поставленную перед собой ранее задачу освоить пять новых техпроцессов за четыре года.

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В дальнейшем, как пояснил Гелсингер, Intel вернётся к более размеренному освоению новых техпроцессов, и потребность в капитальных затратах несколько сократится. По крайней мере, как отметил глава Intel, если не учитывать оборудование для работы со сверхвысокой числовой апертурой (High-NA), то всё остальное в основной своей части может быть использовано как для актуальных поколений чипов, так и для технологии Intel 14A. Соответствующим образом проектируются и новые предприятия, позволяя легко модернизировать производственные линии. Как только будет освоен техпроцесс Intel 18A, компания сможет перейти к более ритмичному освоению новых технологий, как это происходило на протяжении основной части истории компании.