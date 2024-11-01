Panther Lake будет на 70% сделан силами компании, его разработавшей.

На квартальной отчётной конференции Intel главу компании Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) спросили о «возвращении» процессоров марки на собственный конвейер. Сотрудничеством с TSMC в рамках выпуска процессоров Lunar Lake компания Intel осталась довольна, и не собирается прерывать его при выпуске будущих поколений своих чипов. В частности, клиентские Panther Lake будут лишь на 70% обеспечиваться кристаллами собственного производства, а остальная часть будет по-прежнему поставляться TSMC.

Источник изображения: Intel

Даже процессоры поколения Nova Lake, как пояснил глава Intel, будут частично зависеть от производственных возможностей TSMC, пусть и в меньшей степени, чем Panther Lake. Сама Intel материально заинтересована в возвращении своих процессоров на собственный конвейер, поскольку это позволяет увеличить прибыль от их реализации, но всё равно предпочитает гибкий подход к организации производства чипов.