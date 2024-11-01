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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производство чипов принесло Intel по итогам квартала $5,8 млрд убытков
Но упаковка чипов уже стала прибыльной.

Решение Intel сделать подразделение по выпуску чипов более самостоятельным, а финансовую отчётность более прозрачной обернулось для компании не самыми приятными показателями по итогам третьего квартала. Если выручка подразделения Intel Foundry удержалась на стабильном уровне $4,4 млрд, то убытки на этом направлении деятельности достигли $5,8 млрд.

Источник изображения: Intel

Впрочем, представители компании подчеркнули, что в эту сумму входят и убытки на $3,1 млрд, связанные со списанием ненужного оборудования для выпуска чипов по технологии Intel 7, так что с учётом этого фактора убыточность бизнеса по производству чипов не увеличилась. В этом разделе отчёта Intel учитывает как поступления от реализации процессоров и чипсетов для собственных нужд, так и сторонние заказы. Впрочем, последних пока почти нет, и значимое влияние на выручку Intel они начнут оказывать не ранее 2026 года.

Зато руководство Intel не без гордости отмечает, что услуги по контрактной упаковке чипов уже приносят её прибыль, в отличие от остальной деятельности в этом сегменте. Правда, выручка от упаковки и тестирования чипов пока не так велика, чтобы это в корне меняло общую картину, но этот вид услуг хотя бы оправдывает усилия по проводимой реструктуризации и привлечению внешних клиентов.

#intel #аналитика #финансы
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Intel придётся списать оборудование более чем на $3 млрд
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