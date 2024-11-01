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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel придётся списать оборудование более чем на $3 млрд
Оно оказалось невостребованным после пандемии.

Свой самый совершенный вариант 10-нм техпроцесса, который с большим отставанием от первоначального графика всё же внедрила компания Intel, она переименовала в «Intel 7», но теперь в условиях ускоренной миграции на более совершенные технологии она вынуждена от него отказываться. По итогам квартальной отчётной конференции Intel стало известно, что ей пришлось списать более $3 млрд из-за устаревания оборудования, которое использовалось для выпуска чипов по технологии Intel 7 в период пандемии.

Источник изображения: Intel

Применить это оборудование в дальнейшем не представляется возможным, а его количество явно превышает ближайшие потребности компании в выпуске компонентов по технологии Intel 7, а потому придётся списать $3,1 млрд. Когда в разгар пандемии наращивались мощности для производства чипов, будущую динамику спроса было трудно прогнозировать, но теперь всё повернулось так, что у Intel на определённых технологических направлениях возникли производственные излишки. Реструктуризация предоставляет хороший шанс их списать.

Кстати, излишки у Intel возникли не только в сегменте центральных процессоров. Поняв, что не сможет продать по итогам текущего года ускорителей Gaudi на общую сумму $500 млн, компания решила списать $300 млн на этом направлении деятельности. Связанные с переоценкой активов и реструктуризацией потери компании в третьем квартале, напомним, составили $18,5 млрд.

#intel #аналитика #финансы #gaudi 3 #intel 7
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Производство чипов принесло Intel по итогам квартала $5,8 млрд убытков
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