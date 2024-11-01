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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel завершила квартал с чистыми убытками в размере $16,6 млрд
Но акции всё равно выросли в цене на 7%.

Квартальный отчёт Intel посылал инвесторам противоречивые сигналы, но рост курса акций на 7% после закрытия торгов был вызван преимущественно публикацией оптимистичного прогноза по выручке на четвёртый квартал. По крайней мере, диапазон от $13,3 до $14,3 млрд в своей центральной части оказался выше консенсуса аналитиков.

Источник изображения: Intel

Совокупная выручка Intel по итогам третьего квартала сократилась на 6% до $13,3 млрд. Клиентское направление по-прежнему формирует более половины выручки компании, в этом сегменте она сократилась на 7% до $7,3 млрд. Серверный сегмент прибавил 9% до $3,3 млрд. Сетевые компоненты и решения для периферийных вычислений увеличили выручку на 4% до $1,5 млрд, во многом благодаря интересу к сегменту искусственного интеллекта, которому нужна сопутствующая инфраструктура.

На контрактном направлении выручка сократилась на 8% до $4,4 млрд, Altera сократила её на 44% до $412 млн, подразделение Mobileye ухудшило показатели своей выручки на 8% до $485 млн, все прочие виды активности принесли Intel на 24% меньше выручки ($142 млн). В третьем квартале Intel в рамках проводимой реструктуризации решила списать до $13,5 млрд, причём в эту сумму вошли около $2,8 млрд, связанных с сокращением персонала. Чтобы начать экономить на увольняемых сотрудниках, сначала им надо выплатить полагающиеся средства. В общей сложности, убытки Intel по итогу третьего квартала составили $16,6 млрд, но инвесторов успокоили заявления руководства в духе «всё худшее уже позади», а потому они с надеждой смотрят на дальнейшие перспективы развития бизнеса компании.

#intel #аналитика #полупроводники #финансы
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