Почти вся информация от инсайдеров подтвердилась.

Компания OnePlus представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 13 в Китае. Устройство оснащено 6,82-дюймовым дисплеем BOE X2 2K+ AMOLED с пиковой яркостью 4500 нит, который получил первую в мире оценку DisplayMate A++.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite, он также поддерживает до 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и до 1 Тбайт встроенной памяти UFS 4.0.

OnePlus 13 доступен в трех вариантах: Obsidian с первой в мире стеклянной панелью с текстурой дерева, Blue с бархатистой кожей и White с новой технологией шелкового стекла. Смартфон имеет ультраузкую микро-дуговую среднюю рамку и трехпозиционный переключатель уведомлений на левой стороне. Новая интегрированная антенна и решение Alert Slider обеспечивают улучшенную производительность антенны для игр.

Основная камера смартфона оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-808, а также 50-мегапиксельным телеобъективом LYT600 с трёхкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения (OIS). Камера использует алгоритмы, аналогичные флагманской серии OPPO X8. Также имеется 50-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с углом обзора 120°.

OnePlus 13 имеет степень защиты от пыли и воды IP68 и IP69, он также оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 100 Вт SuperVOOC, которая позволяет зарядить устройство до 100% за 36 минут, а также беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и магнитная зарядка.

Технические характеристики OnePlus 13:

Дисплей: 6,82 дюйма (3168×1440 пикселей) 2K+ LTPO AMOLED, частота обновления 1-120 Гц, яркость до 1600 нит (типичная), до 4500 нит (пиковая), Dolby Vision, защита Crystal Shield из супер-керамического стекла

Процессор: Восьмиядерный Snapdragon 8 Elite 4нм с частотой до 4,32 ГГц, графический процессор Adreno 830 с частотой 900 МГц

Память: 12 ГБ / 16 ГБ / 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0

Операционная система: Android 15 с ColorOS 15 (в Китае) / OxygenOS 15 (глобально) SIM-карты: Две SIM-карты (nano + nano)

Задняя камера: 50 МП с сенсором Sony LYT-808, апертура f/1.6, OIS

Ультраширокоугольная камера: 50 МП с сенсором Samsung JN1, апертура f/2.2, угол обзора 114°, макросъёмка 3,5 см

Телеобъектив: 50 МП с сенсором LYT600, апертура f/2.6, OIS, 3x оптический зум, 6x зум в сенсоре, до 120x цифровой зум, система камер Hasselblad, запись видео до 4K 60fps и 8K

Фронтальная камера: 32 МП с сенсором Sony IMX615, апертура ƒ/2.4, запись видео до 4K 30fps

Датчики: Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в дисплее, инфракрасный датчик

Защита: Пыле- и водонепроницаемость (IP68 + IP69)

Аудио: Стереодинамики, 4 микрофона

Размеры и вес: 162,9×76,5×8,5 мм (стекло) / 8,8 мм (кожа); вес: 213 г (стекло) / 210 г (кожа)

Порты: USB Type-C, стереодинамики, Dolby Atmos

Связь: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC

Аккумулятор: 6000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт SuperVOOC, беспроводная зарядка 50 Вт, магнитная зарядка

Цены и доступность:

Модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит 4499 юаней (около 632 долларов).

Модель с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти стоит 4899 юаней (около 688 долларов).

Модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти стоит 5299 юаней (около 744 долларов).

Топовая модель с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти стоит 5999 юаней (около 842 долларов).