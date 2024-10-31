Запуск смартфона случится только в начале 2025-го.

Недавно Xiaomi представила в Китае серию Xiaomi 15, включающую модели 15 и 15 Pro. Однако ожидается, что в начале следующего года компания выпустит и Xiaomi 15 Ultra. В сеть уже утекли характеристики камеры будущего флагмана, которые в целом совпадают с предыдущими прогнозами.

Xiaomi 15 Ultra, предположительно, получит основную камеру с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-900 размером 1 дюйм. Этот же сенсор использовался в Xiaomi 14 Ultra. Возможно, камера будет оснащена переменной диафрагмой для большей универсальности.

Помимо основной камеры, устройство, вероятно, будет иметь сверхширокоугольный модуль на 50 МП (Samsung ISOCELL S5KJN5), телефотообъектив на 50 МП с 3-кратным оптическим зумом (Sony IMY858) и перископический телефотообъектив на 200 МП с 5-кратным оптическим зумом (Samsung ISOCELL HP9). Фронтальная камера, вероятно, будет представлена 32-мегапиксельным сенсором OmniVision.

Судя по всему, Xiaomi делает ставку на фотовозможности 15 Ultra. Если утечки подтвердятся, новинка может превзойти своего предшественника, который, по результатам тестов PhoneArena, уже считается лучшим камерофоном. Недавняя утечка также продемонстрировала дизайн Xiaomi 15 Ultra, отличающийся необычным расположением камер.

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite с 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора составит 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной 80 Вт. Глобальный дебют смартфона, вероятно, состоится на выставке MWC 2025 в Барселоне (3–6 марта).