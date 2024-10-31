Дома поджимают многочисленные конкуренты.

Китайский стартап Li Auto (Lixiang) является одним из немногих китайских автопроизводителей, сохраняющих прибыльность в условиях ценовых войн, при этом умудряясь расширять ассортимент моделей и наращивать объёмы производства. Как поясняет CnEVPost, исторический отношение руководства Li Auto к идее освоения экспортных рынков гибридов и электромобилей менялось в зависимости от обстановки на домашнем рынке Китая. В какие-то периоды основатель марки Ли Сян (Li Xiang) был благосклонен к идее выхода на экспортные рынки, в какие-то категорически отрицал её.

Источник изображения: Li Auto

Теперь, как сообщают китайские СМИ, он снова потеплел к данной идее, и даже распорядился сформировать внутри компании экспортное подразделение. Оно должно будет обеспечить официальный выход продукции Li Auto на рынки Ближнего Востока, Средней Азии и Латинской Америки. Как правило, Li Auto готова смело осваивать официально те направления экспорта, которые уже были опосредованно опробованы неофициально. Конкуренция на внутреннем рынке последовательных гибридов растёт, поэтому самое время попытать счастья за пределами Китая, на тех рынках, где уже начала формироваться лояльная клиентская база. Рынок Европы таит для большинства китайских производителей много рисков, поэтому его Li Auto пока предпочитает обходить стороной, как и США. Официально поставляемая на экспорт продукция марки будет проходить функциональную адаптацию к тем регионам, где будет продаваться, и это будет выгодно отличать «официальные» машины от поставленных по «серым» каналам.