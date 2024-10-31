Чтобы была своя, домашняя.

Предвыборная гонка, как даёт понять Reuters, не мешает администрации президента Байдена раздавать субсидии на развитие национальной полупроводниковой отрасли США, в полном соответствии с принятым в 2022 году «Законом о чипах». В штате Нью-Йорк будет построен исследовательский центр, специализирующийся на вопросах литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV). Соответствующая технология нужна для выпуска чипов по передовым нормам тоньше 7 нм.

Источник изображения: Samsung Electronics

На строительство данного центра будет выделено $825 млн. Управлять работой данной площадки будет Национальный центр полупроводниковых технологий (NTSC). Если учесть, что в этой местности ещё со времён активной деятельности IBM ведутся профильные разработки, выбор штата Нью-Йорк в качестве региона строительства центра весьма оправдан. По соседству расположены и производственные мощности компании GlobalFoundries, которая в своё время от освоения EUV-литографии отказалась из-за слишком высоких затрат, но кто знает, как вектор рынка может повернуться в будущем…