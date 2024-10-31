И перспектива распространения Apple Intelligence позволяет настраиваться на укрепление её позиций.

Аналитики Canalys отметили, что в третьем квартале текущего года рынок смартфонов продемонстрировал рост на 5% до почти 310 млн отгруженных устройств, и этот результат является лучшим для третьего квартала с 2021 года, когда спрос ещё подогревала пандемия. В пятёрку лидеров в порядке убывания доли рынка попали Samsung (19%), Apple (18%), Xiaomi (14%), OPPO (9%) и Vivo (9%). При этом все оставшиеся производители смартфонов сообща контролировали 32% рынка по итогам третьего квартала, но объёмы поставок их продукции выросли всего на 4% до 99,4 млн штук.

Источник изображения: Canalys

Samsung хоть и сократила объёмы поставок смартфонов в годовом сравнении на 2% до 57,5 млн штук, сохранила за собой статус лидера. Apple довольно удачно выступила с дебютом семейства iPhone 16, хотя их первые продажи пришлись на самый конец отчётного периода. В целом, Apple нарастила поставки смартфонов на 9% по итогам третьего квартала, до 54,5 млн штук. Как можно заметить, от Samsung её отделяют только 3 млн смартфонов. Учитывая, что поэтапное распространение функций Apple Intelligence в ближайшие месяцы должно прибавить новому поколению iPhone популярности, нельзя исключать, что в четвёртом квартале Apple ещё укрепит свои позиции на мировом рынке смартфонов.