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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Honor удалось заполучить новых инвесторов
В рамках подготовки к IPO.

Когда осенью 2020 года Huawei Technologies продавала свою торговую марку Honor, основанную в 2013 году, консорциуму инвесторов с целью спасения бизнеса по выпуску смартфонов от санкций США, среди покупателей было немало торговых партнёров китайского производителя. Теперь, как отмечает Reuters, ряды инвесторов Honor пополнили китайский оператор связи China Telecom и инвестиционная компания CICC Capital.

Источник изображения: Honor

Смена структурного состава своих акционеров является для Honor одной из целей, предшествующих выходу на публичный фондовый рынок через IPO. О соответствующих планах этого производителя мобильных устройств было объявлено почти год назад. Дополнительный пакет акций Honor также получила инвестиционная платформа Jinshi Xingyao, которая помогает торговым партнёрам компании финансировать её деятельность. Связанная с властями Шэньчжэня SDG Group также является инвестором Honor. Эта марка на внутреннем рынке Китая занимает третье место по итогам прошлого года с 10,3 млн реализованных смартфонов и долей 15%, уступая только Vivo и Huawei. Сама Honor в августе этого года приобрела неустановленное количество акций оператора связи China Mobile. В родном для себя Шэньчжэне Honor пользуется щедрыми финансовыми преференциями местных властей.

#смартфоны #китай #honor #инвестиции #китайские производители
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