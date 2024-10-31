Но мы не знаем настроек графики, что минус.

Недавно вышедшая на ПК Red Dead Redemption, игра 2010 года, без труда запускается на современном железе. Даже RTX 4070 справляется с ней без проблем при разрешении 8K. Именно поэтому Snapdragon 8 Elite демонстрирует впечатляющие результаты в Red Dead Redemption, достигая 160 FPS. Однако, о настройках графики информации нет.

Пользователь соцсети X @4k_isn опубликовал скриншот с безымянным флагманом на Snapdragon 8 Elite, где количество FPS зафиксировано на отметке 161,7. Снимок взят с китайской платформы bilibili, но имя автора видео не указано. Важно помнить, что Red Dead Redemption не запускается на Android, так что в данном случае используется эмуляция, которая может влиять на производительность.

Несмотря на это, Snapdragon 8 Elite демонстрирует впечатляющие результаты. Однако, важнее понять, при каких настройках графики достигается эта скорость. @4k_isn предполагает, что игра запущена в 720p, что для современных видеокарт NVIDIA или AMD не является сколь-либо приемлемым.

Тем не менее, не стоит забывать, что ещё недавно было невозможно запускать AAA-игры на смартфонах, ни в нативном режиме, ни с помощью эмуляции. Snapdragon 8 Elite является ярким примером прогресса в микроэлектронике. Также следует помнить, что Red Dead Redemption — это 14-летняя игра, поэтому от новейшего процессора Qualcomm можно ожидать отличных результатов. Настоящим тестом станет запуск более новых игр с приличной скоростью кадров.

Изюминка: В мире мобильных игр Snapdragon 8 Elite с его скоростью 160 FPS в Red Dead Redemption — это как появление первой видеокарты, способной вывести игру на новый уровень.

Вывод: Snapdragon 8 Elite с его высокой производительностью открывает новые горизонты в мобильных играх. Остаётся подождать результатов в более современных играх, чтобы оценить все его возможности.