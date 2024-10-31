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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Объёмы производства чипов в Южной Корее сократились впервые за 14 месяцев
А объёмы экспорта выросли только на 0,7%.

Итоги сентября в изложении официальных органов статистики Южной Кореи показали, как отмечает Bloomberg, что впервые более чем за год объём производства полупроводниковых компонентов на территории страны сократился на 3%, хотя ещё в августе он демонстрировал рост на 11%. Даже поставки чипов в сентябре выросли только на 0,7% против 17% в августе.

Источник изображения: Samsung Electronics

Аналитикам это даёт очередной повод выразить беспокойство в части сохранения тенденции к росту спроса на чипы, порождаемой так называемым бумом искусственного интеллекта. Впрочем, складские запасы готовой полупроводниковой продукции в сентябре сократились в годовом сравнении на 41,5%, а это указывает на отсутствие проблем со спросом на неё. Если он и снижается, то делает это постепенно, давая участникам рынка подготовиться к следующей фазе. Напомним, что опубликованный сегодня квартальный отчёт Samsung Electronics продемонстрировал последовательное снижение операционной прибыли в полупроводниковом сегменте на 40%, а ещё её величина оказалась существенно ниже ожиданий: $2,83 против $4,9 млрд.

#samsung #аналитика #полупроводники #южная корея
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