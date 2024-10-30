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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Технические характеристики грядущего OnePlus 13 перед грядущим анонсом: Snapdragon 8 Elite и очень много оперативной памяти
На самом деле, есть и другие интересные особенности.

OnePlus представит свой новый флагманский смартфон OnePlus 13 на китайском рынке уже в ближайшие часы. Технические характеристики устройства, появившиеся на сайте TENAA, подтверждают многие слухи и утечки.

OnePlus 13 сможет похвастаться следующим аппаратным оснащением:

  • 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3168 x 1440 пикселей, 10-битной глубиной цвета и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.
  • Пиковая яркость, вероятно, составит не менее 4500 нит.
  • Процессор Snapdragon 8 Elite.
  • Оперативная память LPDDR5X объемом 12, 16 или 24 Гбайт.
  • Встроенная память объемом 256, 512 Гюайт или 1 Тбайт (без возможности расширения).
  • Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.
  • Тройная основная камера с тремя 50-мегапиксельными сенсорами и 32-мегапиксельная фронтальная камера.
  • Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
  • Габариты: 162,9 x 76,5 x 8,5 мм.
  • Вес: 213 г.

Особого внимания заслуживает скорость зарядки. Так, скорость беспроводной зарядки OnePlus 13 превосходит скорость проводной зарядки у конкурентов. Высокое разрешение и яркость экрана делают смартфон идеальным для потребления мультимедиа — по крайней мере, так уверяет сам производитель.

Если компания останется верной своим традициям по части анонса и выпуска устройств, то OnePlus 13 может выйти на мировой рынок до конца года. С такими характеристиками он способен составить серьёзную конкуренцию Samsung, Apple и Google.

В китайских соцсетях OnePlus также упоминает о следующих особенностях смартфона:

  • Защита от воды и пыли по стандарту IP69.
  • Операционная система ColorOS 15 (на базе Android 15).
  • Расширенный набор функций и инструментов на базе ИИ.

От себя дополним, что OnePlus – известный игрок на рынке смартфонов. Его новый флагман может привлечь множество новых покупателей. На фоне не слишком впечатляющего iPhone 16 и задержки выхода Galaxy S25, OnePlus 13 претендует на звание одного из лучших флагманских смартфонов на рынке. Если всё пойдет хорошо, разумеется.

Глобальный запуск, как обычно, ожидается примерно через два месяца после выхода в Китае. Функции на базе ИИ, о которых говорит OnePlus, вероятно, будут аналогичны тем, что предлагают Galaxy AI и Apple Intelligence.

#смартфоны #oneplus 13 #snapdragon 8 elite #coloros 15
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