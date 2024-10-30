Управлять ими при этом будет искусственный интеллект.

Выступая на одном из мероприятий в Саудовской Аравии, как отмечает Bloomberg, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) не удержался от раздачи советов американским военным. Последним, по его словам, надлежит «обменять тысяч и тысячи бесполезных танков» на летающие дроны, управляемые искусственным интеллектом. Понятное дело, что Шмидт в этом вопросе является стороной заинтересованной, поскольку основал стартап, выпускающий автоматически управляемые дроны-камикадзе.

Источник изображения: FII Institute

Боевые действия последних лет показали, что дрон стоимостью $5000 легко уничтожает танк стоимостью $5 млн, как пояснил Шмидт. Стоимость автономных средств ведения боя, по его мнению, падает так стремительно, что будущие военные конфликты определённо станут «войной дронов», а танки, артиллерия и миномёты не будут востребованы. Как добавил Шмидт, западный оборонный комплекс слишком медленно перестраивается под эти реалии, возникающие на поле боя.