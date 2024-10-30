Криптомайнеры всех стран, обедняйтесь!

Запущенное властями США расследование, в ходе которого регуляторы пытаются установить связь между получением Huawei продвинутых 7-нм чипов производства TSMC в условиях санкций и сотрудничеством с этим подрядчиком других китайских разработчиков чипов, уже затронуло интересы Sophgo, которая свои вероятные связи с Huawei всячески отрицала. Как отмечает Block Tempo, известному разработчику майнинговых компонентов Bitmain в итоге тоже досталось.

Источник изображения: Bitmain

По крайней мере, на уровне слухов обсуждается блокировка отгрузки компанией TSMC чипов для нужд Bitmain под предлогом проведения расследования о взаимосвязи этой компании с находящейся под санкциями США китайской Huawei Technologies. Партия продукции не была отгружена даже с условием того, что Bitmain полностью оплатила её авансом. Более того, полученные TSMC от Bitmain средства арестованы, так что последняя осталась и без чипов, и без денег. Подобные события могут существенно усложнить ситуацию с поставками ускорителей Bitmain участникам рынка майнинга криптовалют.

Одновременно Nikkei сообщает, что TSMC прекратила отгрузку 7-нм чипов не менее чем двум разработчикам, подозревая их в сотрудничестве с Huawei. Даже взаимоотношения Bitmain со своими клиентами подразумевают большое количество посредников, поэтому среди них вполне могли затесаться «помощники» Huawei. Официальные представители перечисленных компаний эти слухи пока никак не контролируют.