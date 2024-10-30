Игровые консоли устарели, а новые Radeon появятся только в следующем квартале.

Квартальный отчёт AMD хоть и сопровождался иллюстративным материалом не самого хорошего качества, позволил инвесторам определиться с дальнейшими ожиданиями. Если они предполагали, что в текущем квартале AMD выручит не менее $7,54 млрд, то её собственный прогноз в своей центральной части диапазона попал на значение $7,5 млрд, что стало разочарованием для участников фондового рынка и вызвало снижение курса акций компании на 7,61% после закрытия торгов. На квартальной отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) сделала несколько важных заявлений.

Источник изображения: AMD

Прежде всего, она отметила наличие хорошего спроса на процессоры Ryzen 9000 с архитектурой Zen 5 и добавила, что процессоры поколения Ryzen 9000 X3D будут представлены в текущем месяце. Выручка AMD в сегменте ПК, который формируется преимущественно центральными процессорами, выросла на 29% до $1,9 млрд по итогам третьего квартала.

В серверном сегменте, который теперь формирует 52% всей выручки AMD, денежные поступления компании от реализации центральных процессоров и ускорителей вычислений выросли на 122% до $3,5 млрд. Как подчеркнула Лиза Су, поставки ускорителей Instinct MI325X начнутся в текущем квартале, а где-то через год появятся укорители Instinct MI350. Ещё годом позже будут представлены ускорители Instinct MI400 с вычислительной архитектурой CDNA Next. AMD ожидает, что по итогам текущего года выручит на поставках в сегменте ИИ около $5 млрд. Это на $500 млн больше, чем упоминалось в прогнозе трёхмесячной давности.

Наконец, глава AMD хотя и призналась, что выручка компании в третьем квартале в игровом сегменте упала на 69% до $462 млн преимущественно из-за спада спроса на игровые консоли текущего поколения, в следующем квартале она собирается вывести на рынок видеокарты Radeon следующего поколения с архитектурой RDNA 4. К слову, продажи видеокарт прежнего поколения замедлились из-за близости анонса преемников, как осознаёт руководство AMD.

Общая выручка AMD в третьем квартале выросла на 18% до $6,82 млрд и позволила превзойти ожидания аналитиков, а чистая прибыль выросла более чем в два раза до $771 млн. Норма прибыли увеличилась с 47 до 50 %. Операционные расходы выросли на 15% до $1,96 млрд, во многом из-за необходимости готовить к выходу на рынок новые продукты.