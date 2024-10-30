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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
OpenAI сотрудничает с Broadcom в сфере создания ИИ-чипа, который будет выпускать TSMC
Это быстрее, чем пытаться наладить производство собственными силами.

Агентство Bloomberg сообщило, что стартап OpenAI сотрудничает с Broadcom в сфере разработки чипа для собственных ускорителей искусственного интеллекта, который могла бы выпускать по их заказу тайваньская компания TSMC. Данная инициатива получает своё развитие уже на протяжении года, как поясняют источники, но говорить о практических плодах преждевременно.

Источник изображения: Broadcom

Специализация разрабатываемого партнёрами чипа подразумевает ориентацию на работу с запросами пользователей, а не обучение больших языковых моделей. В этом смысле Broadcom и OpenAI не потребуются особые компетенции в сфере разработки графических процессоров, которыми сильна сейчас NVIDIA. Идею о создании собственной сети контрактных предприятий OpenAI окончательно не отбросила, но она пока отдаёт предпочтение работе с партнёрами, имеющими производственные мощности, поскольку это более быстрый путь на рынок.

#искусственный интеллект #tsmc #openai #broadcom
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