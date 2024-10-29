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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Официально представлены флагманские смартфоны Xiaomi 15 и 15 Pro на базе Snapdragon 8 Ultra и с поддержкой спутниковой связи
Выход самого топового Xiaomi 15 Ultra состоится только в будущем году.

Xiaomi представила новые флагманские смартфоны: Xiaomi 15 Pro и Xiaomi 15. До выхода Xiaomi 15 Ultra, ожидаемого в первом квартале 2025 года, Xiaomi 15 Pro будет занимать лидирующую позицию в линейке компании. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Elite с улучшенными ядрами Oryon второго поколения, которые обеспечивают прирост производительности на 45% и повышение энергоэффективности на 44%. Графический процессор Adreno также демонстрирует улучшение производительности и эффективности в среднем на 40%.

Xiaomi 15 Pro получил 6,73-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 2K (3200 x 1440) и светоизлучающими материалами TCL CSOT M9, которые обеспечивают высокую яркость, насыщенные цвета и повышенную энергоэффективность. Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и достигает пиковой яркости 3200 нит. Он защищён прочным стеклом Dragon Crystal Glass 2.0.

Сам аппарат оснащён LPDDR5X RAM и накопителем UFS 4.0. За теплоотвод отвечает уникальная крыловидная круглая система охлаждения.

Тройная камера Leica включает 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT-900 с диафрагмой f/1.44, оптической стабилизацией и эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм, 50-мегапиксельный телеобъектив с диафрагмой f/2.5, OIS и 30-сантиметровым макрорежимом, а также 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2, 5-сантиметровым макрорежимом и автофокусом. Фронтальная камера — 32 МП. Видеосъемка возможна в разрешении до 8K.

Ёмкость аккумулятора составляет 6100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной 50 Вт. Есть спутниковая связь, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защита IP68 и Wi-Fi 7.

Цена Xiaomi 15 Pro начинается с 5299 юаней (~$742) за версию 12/256 Гбайт. Доступны четыре цвета: ярко-серебристый, темно-серый, белый и зелёный.

Xiaomi 15 получил 6,36-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 2670 x 1200, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Дисплей защищён стеклом Dragon Crystal Glass.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite и операционной системе HyperOS 2.0. Тройная камера Leica состоит из 50-мегапиксельных модулей: основного с диафрагмой f/1.62 и OIS, телеобъектива с 5-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.0, а также сверхширокоугольного. Фронтальная камера — 32 МП.

Аккумулятор ёмкостью 5400 мАч поддерживает быструю проводную зарядку 90 Вт, беспроводную 50 Вт и магнитную беспроводную 30 Вт. Есть ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, алюминиевый корпус и защита IP68.

Xiaomi 15 представлен в нескольких цветах, включая сиреневый, светло-зелёный, чёрный, белый и ярко-серебристый. Цена стартует с 4499 юаней (~$630) за версию 12/256 Гбайт. Предзаказ на смартфоны уже открыт, продажи в Китае начнутся 31 октября. Информация о глобальном релизе будет объявлена позднее.

#смартфоны #xiaomi #xiaomi 15 #xiaomi 15 pro
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