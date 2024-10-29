Сильнейшим за последние пять кварталов.

Агентство Reuters не обходит вниманием грядущий квартальный отчёт Intel, предупреждая о довольно пессимистичном настрое отраслевых аналитиков. В среднем они ожидают, что квартальная выручка Intel опустилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $13,02 млрд.

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В сегменте производства чипов компания должна столкнуться с операционными убытками в размере $2,55 млрд, поэтому некоторые инвесторы с нетерпением ждут, когда Intel окончательно отделит свой профильный бизнес, как это сделала AMD в конце позапрошлого десятилетия. Норма прибыли Intel по итогам прошлого квартала могла опуститься более чем на 7 процентных пунктов до 37,9%. Для компании, которая исторически удерживала этот показатель на уровне заметно выше 50%, такое значение может быть удручающим.

В сегменте ПК компания наверняка столкнулась со снижением выручки на 6% по итогам третьего квартала. На фоне AMD, которой пророчат прирост профильной выручки на 18%, это звучит пессимистично. Даже в серверном сегменте Intel будет демонстрировать отрицательную динамику, причём уже десятый квартал подряд, если её выручка сократится на 17% год к году. Какие слова утешения найдёт для акционеров в таких условиях генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), заранее предугадать сложно.