Можно сказать, десятками человек.

Издание Globes утверждает, что предстоящие сокращения штата сотрудников Intel в Израиле затронут несколько сотен человек, и если некоторая часть из них досрочно выйдет на пенсию, получив «парашют» в виде 19 месячных зарплат, то прочим придётся искать новую работу. В этом отношении им с радостью поможет NVIDIA, на интересы которой в Израиле трудятся почти 4000 человек.

Источник изображения: Intel

По сути, как утверждает источник, в текущем году из Intel в NVIDIA на территории Израиля уже перешли около 30 человек. К концу года их количество может достичь сотни. Важно отметить, что NVIDIA платит своим израильским сотрудникам в среднем на треть больше, чем Intel, поэтому для сокращаемых сотрудников последней такой трансфер может даже оказаться выгодным. Среди перешедших из одной компании в другую немало опытных специалистов по разработке процессоров. Штат Intel в Израиле до недавних пор насчитывал около 11 000 человек, причём на производстве чипов в Кирьят-Гате из них были заняты около 4000 человек, а остальные занимались исследовательской деятельностью. В августе Intel заявила о необходимости сократить примерно 15% своего штата по всему миру.