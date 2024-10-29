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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай усиливает монополию на рынке редкоземельных металлов
За счёт санкций и экспансии бизнеса.

По информации The New York Times, в Китае в последние месяцы произошли изменения, касающиеся экспортной политики в отношении редкоземельных металлов. Во-первых, с начала октября ужесточились правила отчётности экспортёров, теперь китайским чиновникам будет проще отследить конечного получателя ценного сырья. Во-вторых, продолжается процесс консолидации в руках государственных компаний КНР промышленных ресурсов по добыче и очистке редкоземельных металлов не только на территории Поднебесной, но и за её пределами.

Источник изображения: Unsplash, Shane McLendon

В частности, до конца текущего года под контроль одной из трёх государственных компаний в Китае, доминирующих на рынке диспрозия, перейдут две последние добывающие шахты, которые принадлежат канадским инвесторам. Последние утверждают, что сохранят возможность поставлять сырьё зарубежным клиентам на протяжении последующих пяти лет, но кто знает, что в этой сфере может измениться даже за ближайший год, а уж зарекаться на пять сразу просто бессмысленно.

Китайские компании контролируют и многие месторождения редкоземельных металлов за пределами родной страны. Это позволяет им обеспечить необходимые объёмы выпуска продукции и низкую себестоимость, которая лишает многих конкурентов мотивации развиваться. Впрочем, те же американские участники рынка заявляют, что «если цена не будет иметь значения», то они охотно займутся модернизацией своих мощностей по добыче и очистке диспрозия в США без особых колебаний. Кстати, академическая экосистема в Китае также ориентирована на серьёзную поддержку горнодобывающей отрасли, и в технологиях очистки сырья китайские поставщики ушли от конкурентов вперёд на целое поколение. Это дополнительно затрудняет соперничество с ними по цене.

#китай #санкции #редкоземельные элементы
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