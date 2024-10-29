Никакого бизнеса, всё очень личное.

Данная инициатива обсуждалась Министерством финансов США и прочими заинтересованными сторонами на протяжении более чем года, но в окончательном варианте ограничения на инвестиции американскими резидентами в определённые отрасли экономики КНР вступят в силу только с января следующего года, как поясняет Reuters. Инвесторы из США, желающие вложить свои средства в капитал определённых китайских компаний, либо лишатся такой возможности полностью, либо будут вынуждены уведомлять американских регуляторов о своих действиях.

Источник изображения: Micron Technology

В составе Министерства финансов США даже появился специальный орган по надзору за инвестициями в капитал компаний из недружественных стран. Не все виды инвестиций попали под запрет. Например, покупать акции публичных китайских компаний инвесторы из США смогут, но сделки с рядом эмитентов могут быть запрещены по усмотрению властей.

Особым вниманием американских регуляторов будут пользоваться инвестиции в капитал китайских компаний, связанных с разработкой и выпуском полупроводниковых компонентов, квантовыми вычислениями и искусственным интеллектом. Если поддерживать финансами производителей передовых чипов из Китая будет нельзя, то для компаний, имеющих дело со старыми техпроцессами, сделано исключение. При этом американские инвесторы всё равно должны будут уведомить власти о своих сделках с китайскими контрагентами. Ограничения на инвестиции в сфере искусственного интеллекта также будут варьироваться в зависимости от близости китайских разработчиков к оборонной сфере — в оценке американских властей, разумеется.