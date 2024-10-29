Он назвал «Закон о чипах» плохой идеей.

До выборов в США остаётся около недели, поэтому ресурс CNBC обращает внимание на заявления одного из кандидатов на пост президента страны Дональда Трампа (Donald Trump), которые он сделал в ходе вышедшего в конце прошлой недели подкаста. В очередной раз политик обвинил Тайвань в хищении полупроводниковой отрасли США и возмутился требованиями властей мятежного с точки зрения Китая острова обеспечить от него защиту.

Источник изображения: IBM

Если Трамп станет президентом во второй раз, как он заявил, поставляемая в США продукция тайваньских предприятий по производству чипов будет обложена пошлинами. Акции TSMC на этом фоне упали в цене на 4,3%, поскольку эта тайваньская компания имеет основания считаться мировым лидером в контрактном производстве чипов, как с точки зрения применяемых технологий, так и по занимаемой доле рынка.

Как известно, при действующем правительстве в США тайваньская TSMC начала строить в Аризоне два предприятия, на которых будут выпускаться передовые чипы. Компания должна получить от властей страны около $7 млрд финансовой поддержки, которые компенсируют рост затрат на организацию производства по сравнению с Тайванем. Трамп сам «Закон о чипах» назвал плохой идеей, заявив, что иностранные компании не должны приходить на американскую землю и получать государственные деньги. По его словам, это не поможет США обзавестись хорошими компаниями таким методом, а зарубежные производители и без того достаточно богаты, чтобы обходиться без правительственной поддержки.