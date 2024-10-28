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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Процессоры Intel Core Ultra 200S имеют проблемы серьёзные с производительностью в Windows 11 24H2
Там какой-то странный баг с пресетами питания.

Владельцам новейших процессоров Intel Core Ultra 200S, известных как Arrow Lake, стоит обратить внимание на важный нюанс: для раскрытия полного потенциала чипов необходимо использовать режим электропитания «Высокая производительность» в Windows. В противном случае, производительность может значительно снизиться.

Компания Intel подтвердила результаты тестов, проведенных PCWorld и другими изданиями, которые выявили существенное падение производительности приложений при использовании стандартного режима электропитания «Сбалансированный». Кроме того, обзор TechSpot показал, что игры демонстрируют более высокую производительность на предыдущих версиях Windows 11 по сравнению с последним обновлением 24H2.

Причиной проблемы, по всей видимости, является недоработка взаимодействия процессоров Arrow Lake с операционной системой. Тестовые образцы, предоставленные обозревателям, были предварительно настроены на режим «Высокая производительность». Однако этот факт не был очевидным, так как настройка скрыта в меню параметров Windows.

PCWorld провел эксперимент, снизив производительность до «Сбалансированного» и даже «Экономии энергии». Результаты оказались поразительными: производительность процессора Core Ultra 9 285K упала на 55% в Cinebench 2024 при использовании «Сбалансированного» режима и на 67% в режиме «Экономии энергии». Только в режиме «Высокая производительность» чип демонстрировал ожидаемый уровень производительности.

Gamers’ Nexus и Techspot также заметили проблему. Techspot провел тестирование на разных версиях Windows, включая Windows 11 23H2 и Windows 10. Результаты оказались неоднозначными: в некоторых играх более старые версии ОС демонстрировали более высокую производительность, в других — наоборот.

Intel признала проблему и заявила, что ведет расследование. Компания рекомендует использовать режим «Высокая производительность» для Arrow Lake. Похоже, что как Intel, так и Microsoft предстоит проделать работу над оптимизацией взаимодействия новых процессоров с операционной системой.

#intel #процессоры #core ultra 200s #windows 24h2
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